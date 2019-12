Incidente stradale a Firenze: auto va contro staccionata: due morti

Marito e moglie sono morti in un incidente stradale avvenuto a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, nella serata del 25 dicembre.

Tragico incidente stradale a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dove un uomo e una donna – marito e moglie – sono morti nella serata del 25 dicembre dopo essere finiti fuoristrada con la propria automobile. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, che purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due. Al momento i Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto, avvenuto contro una staccionata posta a lato della strada.

Incidente stradale a Firenze

Stando alle informazioni riportate dalla stampa locale, i due occupanti del veicolo sarebbero una donna di 55 anni e un uomo di 45 che stavano attraversando via Giovanni Da Verrazzano a Figline Valdarno di ritorno dal pranzo di Natale. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’auto sarebbe finita fuori strada terminando la sua corsa contro la staccionata di un’abitazione privata.

Nello schianto, un palo della recinzione avrebbe sfondato il parabrezza, entrando nell’abitacolo del veicolo e provocando la morte dei coniugi.





Secondo quanto riferito dai sanitari presenti sul posto, l’uomo sarebbe morto sul colpo mentre la donna avrebbe perso la vita mentre veniva soccorsa dagli uomini del 118. Oltre alle ambulanze e all’automedica della Croce Azzurra e della Misericordia di Figline Valdarno, sul luogo dell’incidente è anche giunto il magistrato di turno e i Carabineri della locale stazione. Questi ultimi hanno in seguito provveduto alla chiusura al traffico della carreggiata stradale, al fine di poter effettuare tutti i rilevi necessari e di rimuovere i resti del veicolo incidentato.