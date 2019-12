Auto contro un camper sulla A22: tre feriti

Traffico in tilt, autostrada chiusa e tre persone in ospedale è il bilancio dello schianto tra auto e camper avvenuto lungo la A22.

Pauroso schianto nella notte lungo la A22, tra Verona Nord e Affi, in direzione Brennero. Un’auto e un camper, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati in maniera violenta poco prima delle 4 del mattino. Il bilancio è di tre feriti che sono stati trasportati in ospedale anche se le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Medicati sul posto gli altri 5 coinvolti, tra cui alcuni bambini. A seguito dello schianto il camper sarebbe stato avvolto dalle fiamme domate solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Auto contro camper

L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba del 27 dicembre. Lungo l’autostrada A22 due mezzi si sono scontrati tra loro per un bilancio complessivo di otto coinvolti, di cui tre feriti e trasportati in ospedale.

Stando alle prime informazioni, un ragazzo sarebbe stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgo Trento, mentre altre due donne sono state ricoverate a Peschiera del Garda.





Immediati i soccorsi

A seguito dello schianto, uno dei due mezzi, il camper, avrebbe preso fuoco costringendo i testimoni a chiedere il rapido intervento dei vigili del fuoco, oltre alla Polstrada e ai mezzi di soccorso del 118. Il rogo è stato domato nel giro di poco mentre le persone a bordo sono riuscite a liberarsi autonomamente dai mezzi coinvolti mettendosi in salvo prima che fosse troppo tardi. Le autorità hanno chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni fino alle 6 del mattino per le operazioni di messa in sicurezza e per effettuare i rilievi.