Per cause ancora da accertare l'autobus è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme: le indagini sono in corso.

Momenti di paura all’alba del 27 dicembre sul Grande Raccordo Anulare: gli automobilisti si sono infatti ritrovato testimoni di un drammatico episodio che ha coinvolto un mezzo di trasporto pubblico. L’autobus è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme e i numerosi automobilisti che alle 6 affollano l’arteria stradale hanno allertato subito le autorità e i soccorsi. Da un primo riscontro non risulterebbero feriti.

Autobus in fiamme a Roma

Non sono note al momento le cause per cui il mezzo sia stato improvvisamente inghiottito dal fuoco. Il tutto è accaduto intorno alle 6 del mattino sul Raccordo in direzione Pisana. Tantissimi gli automobilisti che hanno assistito inermi all’incendio. Fortunatamente il conducente, resosi conto di quanto stava accadendo, ha arrestato il veicolo a bordo strada e si è messo in salvo in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Al momento dell’incendio l’autobus non era in servizio, motivo per cui non risultano esserci feriti.





Traffico in tilt

L’incendio e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza hanno avuto gravi ripercussioni sul traffico della Capitale. Il servizio Astral Info Mobilità ha segnalato su Twitter: “Code per bus in fiamme tra Pisana e via della Maglianella in esterna“. Le notizie sono in aggiornamento e si attendono ulteriori riscontri in relazioni alle cause scatenanti del rogo che ha avvolto e distrutto completamente il mezzo. Gli uomini della Polizia e i Vigili del Fuoco si stanno occupando dei rilievi utili alle indagini.