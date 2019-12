Ritirate dal mercato code di mazzancolle tropicali per rischio chimico legato a “valori di solfiti oltre i limiti di legge”

Ritirate dal mercato code di mazzancolle tropicali per rischio chimico legato a “valori di solfiti oltre i limiti di legge”. È quanto si evince dal sito Salute.gov. L’allerta alimentare ha comportato, infatti, il ritiro dagli scaffali del prodotto in questione per via di un rischi chimico dovuto alla presenza di valori di solfiti che superano quello previsto dalla normativa vigente

Ritirate code di mazzancolle

In base a quanto riportato sul sito del ministero della Salute sono state ritirate dal mercato le code di mazzancolle tropicali Luna Nera per “valori di solfiti oltre i limiti di legge”. Come riferisce il ministero della Salute sul suo sito web, il richiamo volontario per allerta sanitaria riguarda il lotto 1909413-0 del prodotto “Code di mazzancolla tropicali 36/40’ a marchio Luna nera, importate dall’Ecuador”.

Il lotto è prodotto dalla Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A in Ecuador, Km 23.5 Via a La Costa Guayaquil Ecuador.

Il numero d’identificazione dello stabilimento è il 678. La data di scadenza indicata è aprile 2021 e l’unità di vendita è 5 libbre/2,27 kg; netto 4,75 libbre pari a 2,16 kg.

L’avviso è apparso sul sito del ministero della Salute nell’apposita sezione del sito dedicata appunto ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il consiglio, in circostanze come quella in esame, è di non consumare il prodotto oggetto del richiamo per allerta sanitaria. Il ministero della Salute ha inoltre pubblicato anche delle foto che mostrano la confezione delle mazzancolle tropicali congelate in questione.