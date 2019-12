Morto il bimbo di 5 mesi scosso con violenza dalla madre perchè non dormiva: la donna ora sarà accusata di omicidio colposo.

Niente da fare per il bimbo di 5 mesi scosso violentemente dalla madre. Il piccolo si trovava in coma da sabato 21 Dicembre 2019, giorno in cui era stato ricoverato presso l’ospedale di Padova in condizioni gravissime. La madre l’aveva scosso con violenza per farlo smettere di piangere. Durante la serata di venerdì 27 Dicembre 2019, una commissione medica, composta da un neurologo, un anestesista e un medico legale, si era recata in ospedale per valutare le condizioni del piccolo. La commissione aveva decretato la morte cerebrale del neonato.

Il bimbo è morto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Dopo un secondo e approfondito esame della commissione, che aveva dichiarato la morte cerebrale del piccolo, sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita. Espiantati il cuore e il fegato.





Morto il bimbo scosso dalla madre

La madre, una 29enne originaria del vicentino, inizialmente iscritta al registro degli indagati per il reato di lesioni gravissime, sarà ora indagata per omicidio colposo.

La madre si era giustificata con i Carabinieri dicendo di averlo “cullato troppo forte”. Fu il padre del piccolo, 37 anni, a portarlo in ospedale. L’avvocato difensore della 29enne, Leonardo Massaro, sostiene che la giovane mamma si sarebbe trovata in preda ad un blackout emotivo e non ricorderebbe niente di quanto accaduto. Il bambino non dormiva da oltre due ore e lei, secondo la versione del legale, lo avrebbe scosso violentemente e appoggiato poi sul letto.

Il tragedia sarebbe l’ennesimo caso di Baby shake syndrome, ovvero la sindrome del bambino scosso in grado di provocare danni cerebrali e neurologici molto gravi.