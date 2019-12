A Brescia un uomo si è schiantato con la sua Ferrari, all'imbocco per l'A4. Il conducente è illeso, ma la sua auto ha riportato gravi danni

Un automobilista si è schiantato con la sua Ferrari nuova di zecca a Desenzano del Garda, all’imbocco per l’A4. Il conducente è rimasto illeso, ma la sua auto ha riportato gravi danni. Lo spettacolare incidente è avvenuto sabato 28 dicembre.

Brescia, incidente con Ferrari: nessun ferito

Sabato 28 dicembre un’automobilista si è schiantato accidentalmente con la sua Ferrari a Desenzano Del Garda, proprio a pochi passa dall’imbocco sull‘A4, finendo accidentalmente contro un muro laterale posto sulla parte destra della carreggiata su cui viaggiava l’auto. L’uomo per fortuna è uscito illeso dall’impatto, ma purtroppo la sua Ferrari ha riscontrato gravissimi danni alla carrozzeria e a tutto l’impianto meccanico, come mostrano alcune foto scattate dalla polizia.

L’incidente ha creato inevitabili disagi alla circolazione, perché la zona è stata affollata dai Vigili del Fuoco, dall’ambulanza e dalla polizia locale.

Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, perché neanche l’uomo sa come ha fatto a perdere il controllo della vettura. Lo spettacolare incidente ha provocato l’interesse di molti curiosi che si sono fermati a immortalare la scena dell’auto di lusso schiantatasi contro il muretto, il cofano scoperchiato e tutto l’impianto andato in pezzi.

Nessuna lesione per l’uomo che se l’è cavata con qualche graffio lieve, ma oltre il danno anche la beffa per quanto riguarda la Ferrari: l’auto, infatti, era stata appena immatricolata dalla Germania, con un valore di circa 300 mila euro, e come già abbiamo detto, ha subito ingenti danni alal parte anteriore, sotto lo sguardo costernato e amareggiato dell’uomo.