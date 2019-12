Tragico incidente a Pozzuoli, sulla strada in via Solfatara, in seguito al quale ha perso la vita il poliziotto Ciro Lomaistro

Tragico incidente a Pozzuoli, sulla strada in via Solfatara, in seguito al quale ha perso la vita il poliziotto Ciro Lomaistro. La vittima è deceduta sul colpo, dopo una scontro tra il suo scooter e un auto.

Scontro auto-scooter, morto un poliziotto

Nella serata di sabato 28 dicembre, sulla strada in via Solfatara a Pozzuoli, vi è stato uno scontro tra uno scooter ed un’auto. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima fosse a bordo del proprio scooter e stesse transitando lungo la strada, nei pressi del Parco di Bonito, quando è avvenuto lo scontro con un’auto. Un impatto, purtroppo, particolarmente violento, con il poliziotto che è stato sbalzato dalla sella della propria moto, finendo sull’asfalto.

A lanciare immediatamente l’allarme lo stesso automobilista e i passanti.

Sul posto, quindi, è giunto il personale del 118 che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare Ciro Lomaistro. Il poliziotto, che prestava servizio nel Reparto Mobile della Questura di Napoli, era già morto per colpa dei gravi traumi e ferite riportate in seguito all’incidente. Le forze dell’ordine si sono messe all’opera per fare gli opportuni rilievi del caso e accertare le reali dinamiche dell’incidente, al fine di verificare eventuali responsabilità.



A rendere nota la notizia di questo tragico incidente è stato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ha invitato i cittadini a prestare attenzione in strada. Sulla propria pagina Facebook il primo cittadino ha infatti scritto: “A causa di un incedente mortale all’altezza del parco Di Bonito, attualmente il traffico è totalmente paralizzato.Vi invito a percorrere strade alternative, evitando via Solfatara, per consentire alle forze dell’ordine di poter effettuare tutti i rilievi del caso”.