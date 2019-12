Un cane meticcio di 7 anni di nome Scooby è stato smarrito circa un mese fa a Maggiano, in provincia di Lucca.

Cane smarrito in provincia di Lucca

Come si evince dal sito luccaindiretta.it, Scooby è scomparso da quasi un mese e i padroni sono alla disperata ricerca del proprio cane. Si tratta di un meticcio di 7 anni, con manto biondo rossiccio, muso in parte bianco ed in parte biondo. Particolarmente affettuoso e amorevole con le persone, presenta un collare antipulci ed un microchip, oltre a portare un collarino verde.

Nei giorni scorsi vi sono state alcune segnalazioni ma, almeno per il momento, tutto tace.

I padroni di Scooby sperano di riuscire a riabbracciare al più presto il proprio amico a quattro zampe. Molto probabilmente al momento qualcuno si sta prendendo cura di lui, dandogli da mangiare e offrendogli un riparo. Ricordiamo, comunque, che Scooby porta anche un microchip e i suoi padroni non vedono l’ora di rivederlo a casa con loro. È possibile consegnare il cane alle autorità competenti, chiamando ad esempio i vigili urbani o le guardie cinofile che penseranno a ritrovare il legittimo proprietario. In caso di ritrovamento di un cane smarrito, è bene effettuare la denuncia di ritrovamento presso la sede della polizia municipale del Comune in cui è stato ritrovato per consentire alle autorità competenti di verificare se vi sono denunce di smarrimento in corso e, in caso di corrispondenza, permettere al cane di ritornare in breve tempo dalla propria famiglia di appartenenza.