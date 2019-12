Nella mattinata di lunedì 30 dicembre un autobus della linea 5 è andato in fiamme in corso Orbassano, nel centro di Torino.

Paura in corso Orbassano a Torino: un autobus della linea 5 è andato in fiamme poco dopo essere uscito dal deposito. Fortunatamente, però, l’autista si è accorto dell’incendio e dopo essersi messo in salvo ha lanciato immediatamente l’allarme. I Vigili del Fuoco sono giunti rapidamente sul posto per domare il rogo Secondo le prime informazioni, inoltre, non ci sarebbe nessuna persona ferita. I carabinieri, tuttavia, stanno cercando di risalire alle cause che possono aver scatenato l’incendio. Nel frattempo, inoltre, la Procura torinese ha aperto un fascicolo senza indagati per lesioni colpose e per incendio.





Autobus in fiamme a Torino

L’autista, infatti, non appena accortosi dell’incendio ha subito lanciato l’allarme ed è riuscito a salvarsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e riportato la situazione alla normalità. La Procura del capoluogo piemontese, però, ha aperto un fascicolo senza indagati per incendio e per lesioni colpose. Inoltre, l’azienda ha avviato anche un’indagine interna.

Episodi precedenti

Nel 2019 sono moltissime le vetture della Gtt, l’azienda dei trasporti torinese, che sono andate in fiamme. Il 2 febbraio scorso, ad esempio è successo a Torino, mentre il 21 maggio scorso un incendio ha avvolto un mezzo a Beinasco. Ancora il 28 maggio scorso le fiamme si sono accese a Roletto, vicino Pinerolo, infine il 4 giugno a Moncalieri un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito.