La profumeria Vaccari a Modena è stata teatro di una rapina nella giornata del 17 dicembre scorso: un 34enne nigeriano è stato arrestato.

Un 34enne nigeriano è stato arrestato dopo aver compiuto una rapina in una profumeria di Modena. Le accuse che gravano sull’uomo, però, sono anche quelle di sequestro e tentato stupro. Da quanto si apprende, infatti, il giovane avrebbe raccolto l’incasso contante e alcune merci del negozio e poi si sarebbe accanito sulla commessa. Dopo averla sequestrata avrebbe tentato di violentarla. Agli inquirenti sono bastati una decina di giorni per effettuare le indagini e risalire al responsabile che è finito in manette.





Modena, rapina in una profumeria

La profumeria Vaccari di largo Garibaldi a Modena è stata teatro di una rapina nella giornata del 17 dicembre scorso. Un cittadino nigeriano di 34 anni avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale e dopo aver sottratto la merce e il contante presente nella cassa si sarebbe avvicinato alla giovane commessa.

L’ammontare complessivo del colpo era di 8 mila euro. La commessa di 22 anni è stata sequestrata, bendata e immobilizzata. Il suo aggressore, inoltre, avrebbe tentato di stuprarla minacciandola con un coltello da cucina. Improvvisamente, però, una cliente avrebbe battuto sul vetro mettendo in fuga l’aggressore.

I carabinieri, però, hanno arrestato il pluripregiudicato e clandestino ad una settimana di distanza dai fatti accaduti. Le indagini hanno permesso di rilevare le impronte digitali del nigeriano che combaciavano perfettamente con quelle nell’archivio della Questura. La Polizia, dunque, ha ritrovato il colpevole all’interno della sia abitazione occupata abusivamente in via Paolo Ferrari. Infine, contro il 34enne gravano ora le accuse di rapina aggravata, sequestro di persona e tentata violenza sessuale.

Il pregiudicato dovrà anche rispondere di una rapina in un discount in via Vignolese avvenuta lo scorso 16 dicembre.