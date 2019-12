Sono un giovane di 20 anni e un altro di 32 le persone denunciate dai Carabinieri di Reggio Emilia per la truffa dei Bimby.

I Carabinieri di Rubiera Reggio Emilia hanno denunciato due persone della provincia di Foggia per il reato di concorso in truffa. Si tratta di un giovane di 20 anni e di un 32enne. Entrambi facevano credere ai potenziali clienti di poter vendere loro il robot da cucina Bimby usato, a prezzi vantaggiosi. Ma non appena incassavano i soldi, facevano perdere letteralmente le loro tracce.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri infatti, attraverso un’inserzione esca, i due giovani foggiani (entrambi senza lavoro) piazzavano annunci su siti online di compravendita promettendo appunto la vendita di Bimby usati a ottimi prezzi. La trattativa iniziava online e proseguiva poi via telefono. Quando sulla carta prepagata veniva accreditata la cifra pattuita per la vendita, i due semplicemente sparivano.

L’acquirente si lamentava del ritardo nella spedizione dell’elettrodomestico ma i due truffatori disattivavano il cellulare e non si facevano mai trovare.





Truffa dei Bimby: denunciate due persone

A denunciarli ai Carabinieri, una 32enne reggiana la quale, dopo aver versato il denaro sulla prepagata senza aver mai ricevuto il robot da cucina, ha pensato bene di rivolgersi alle forze dell’ordine. Subito sono scattate le indagini. Dopo una serie di accertamenti, i Carabinieri della stazione di Rubiera sono risaliti ai due pugliesi. Entrambi sono stati denunciati alla Procura di Reggio Emilia per il reato di concorso in truffa. Le indagini dei Carabinieri proseguono ora per individuare le altre vittime della truffa finite nella trappola dei due uomini.