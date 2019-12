Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è indagata con l'accusa di concussione

Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è indagata con l’accusa di concussione dopo essere stata incastrata dagli investigatori in seguito alla denuncia di un’imprenditrice.

In base a quanto riportato da la “Gazzetta del Sud”, il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, di 58 anni, è indagata per concussione. A quanto pare la donna avrebbe chiesto ad un’imprenditrice di emettere una fattura falsa di 1.220 euro da far addebitare al fondo di rappresentanza che il Viminale mette a disposizione dei suoi uffici territoriali. La proposta del prefetto, quindi, era di lasciare 500 euro all’imprenditrice ed intascare il resto lei, una volta liquidata a fattura. Una vera e propria mazzetta che sarebbe stata consegnata, in contanti, presso un bar di Cosenza.

L’imprenditrice, quindi, avrebbe finto di accettare la proposta di Galeone, salvo poi andare in Questura e denunciare quanto successo.

A quel punto, assieme agli uomini della Mobile e con il coordinamento della procura di Cosenza, diretta dal procuratore capo Mario Spagnuolo, l'imprenditrice ha organizzato lo scambio in modo da poter documentare il tutto. Si è presentata quindi all'appuntamento con addosso un registratore nascosto e ha consegnato al prefetto una busta piena di fotocopie di banconote.

Uscita dal bar, Galeone ha trovato di fronte a sé gli uomini della Mobile che hanno quindi trovato nella borsa la mazzetta in questione per incastrar il prefetto.

Se tutto questo non bastasse, sembra anche che gli uomini della Mobile abbiano registrato il tutto. Il prefetto di Cosenza, quindi, è al momento indagata per concussione e gli inquirenti e investigatori faranno ulteriori indagini per capire se si tratta di un episodio isolato oppure no.