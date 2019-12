Una donna di 54 anni di origini tunisine è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in provincia di Chieti.

Tragedia sulle strade abruzzesi in provincia di Chieti: una donna è stata investita e uccisa da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce. L’incidente è avvenuto a Lanciano nella serata del 30 dicembre. Secondo le primissime informazioni la donna avrebbe origini tunisine, mamma di due figli e separata dal compagno italiano. Per la 54enne travolta non c’è stato nulla da fare. I soccorsi giunti rapidamente sul posto, infatti, ne hanno constatato subito il decesso. Sul luogo del tragico investimento sono arrivati anche i carabinieri di Ortona che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La strada è rimasta bloccata per ore.





Chieti, investita da un Suv

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Ortona, giunti rapidamente sul posto, la mamma di due figli stava percorrendo via Treglio quando la vettura l’ha scaraventata a terra. Il colpo si è rivelato fatale. Le strisce sull’asfalto erano ormai invisibili e la strada era molto buia. L’incidente si è verificato alle ore 20:30 nelle vicinanze di una zona commerciale di Lanciano al confine tra i Comuni di Treglio e Rocca San Giovanni, in località Santa Calcagna. La donna deceduta lascia due figli, era separata dal compagno italiano. Dell’investitore fuggitivo, invece, non si conosce l’identità. Era a bordo di un Suv Volkswagen. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Ortona.