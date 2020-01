Papa Francesco si è arrabbiato con una fedela rea di averlo strattonato: sul web imperversa l'ironia relativa al suo gesto.

Non poteva che scatenare l’ironia del web il gesto di Papa Francesco che, arrabbiato con una fedele in Piazza San Pietro, le ha dato un piccolo schiaffo sulla mano. Su Twitter l’hasthtag #Bergoglio è anche andato il tendenza risultando il primo tra i più utilizzati.

Ironia web su Papa Francesco arrabbiato

Dopo quanto accaduto, il Pontefice ha porto le sue scuse affermando che a volte capita anche a lui di perdere la pazienza. Non sono comunque mancati i commenti degli utenti sui social, tra coloro che difendono il suo gesto e accusano la fedele di essere stata maleducata a chi invece sostiene che quanto fatto non sia in linea con il messaggio cristiano.

Altri hanno invece colto l’occasione per fare dell’ironia, come gli autori dei tweet “Dio perdona, Bergoglio no“, “Bergoglio ma non crollo“, “Sta mano po’ esse fero e po’ esse piuma” e “A te e famiglia spiegato bene“.

C’è poi chi si è aventurato in una metafora calcistica scrivendo “Fallo di reazone. Il Papa salterà per squalifica i prossimi quattro anni di Angelus“, “Per due giornate gli subentrerà il giovane talento tedesco Ratzinger” o “Rigore per la Juve“.

O ancora, altri utenti hanno commentato la vicenda con “Che la pace e la fratellanza siano tra tutti noi, tranne quanto ti tirano il braccio“, “Si guarda ma non si tocca“, “Scambiamoci un segno di pace..ah no“, “Tu porgi l’altra guancia oppure io porgo l’alta mano“, “Tutta colpa del tunnel carpale che tirava il matecarpo e mi ha fatto perdere le staffe” e “Da Urbi et Orbi a botte e orbi“.