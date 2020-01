Grave incidente per Uccio De Santis: la sua auto si è ribaltata. Secondo i medici, il comico si è fratturato una spalla.

Brutto incidente per il comico pugliese Uccio De Santis. La vicenda è successa durante la serata di martedì 31 Dicembre 2019, mentre viaggiava sulla provinciale che collega Bari e Bitritto, nei pressi dello stadio San Nicola. De Santis era diretto a Vasto per la festa di piazza. Al termine, avrebbe fatto tappa a Trani, per il Capodanno in piazza Teatro.

In base ad una prima ricostruzione, l’auto dell’attore si sarebbe ribaltata. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, le quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire le esatte cause dell’incidente. Trasportato al Policlinico del capoluogo pugliese le sue condizioni non sarebbero gravi: i medici hanno detto che De Santis “Ha una spalla fratturata”.





Incidente per Uccio De Santis

Dal Comune avevano fatto subito sapere che l’esibizione del comico era saltata ma la festa si sarebbe tenuta regolarmente.

Il comico era atteso intorno alla mezzanotte, per poi passare il testimone a Serena Brancale e Francesco Baccini.

Uccio De Santis ha subito tranquillizzato i fan, direttamente dall’ospedale. “In tanti mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio” ha scritto il comico “Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere… ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita…ringrazio tutti voi che mi volete bene.. chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo (erano davvero tanti) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte.. ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare … un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020”.