Fuggono da un ristorante senza pagare, i titolari: “Li denunceremo”

Arriva da Parma l’ennesima storia di truffe al ristorante, con protagonisti questa volta un uomo e una donna che nella serata del 28 dicembre sono sgattaiolati via dal locale “L’incontro dei sapori” senza pagare il conto di 114 euro e 50 centesimi. La denuncia arriva direttamente dai titolari del ristorante stesso, che sui social hanno pubblicato lo scontrino della cena consumata dalla coppia affermando che sarebbero stati presto denunciati.

Coppia fugge da ristorante senza pagare



Il post di denuncia dei titolari è stato pubblicato nella giornata del 29 dicembre e in esso veniva precisato come i due commensali fossero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale mentre se ne andavano senza pagare il conto: “Ieri sera due “signori” hanno mangiato abbuffandosi alla Trattoria L’incontro dei Sapori di Parma e poi sono andati via senza pagare.

Abbiamo il cellulare e le immagini! Domani andiamo a fare la denuncia con le immagini e il numero di cellulare che hanno usato per prenotare”.





La risposta dei titolari

Nel leggere la notizia tuttavia, alcuni commentatori social hanno addirittura affermato come la coppia avrebbe fatto bene ad andarsene senza pagare, a causa dei prezzi delle pietanze ordinate che secondo loro sarebbero stati troppo salati.

Di tutta risposta, il ristorante ha successivamente risposto alle critiche arrivate via web con le seguenti parole: “Non sono i 115,00 euro che non abbiamo intascato ma l’offesa personale ricevuta per questo ignobile e ben studiato gesto. […] Per chi pubblicamente scrive che hanno fatto bene a non pagare il conto “perché i prezzi sono esagerati”, ricordiamo che fuori dal locale abbiamo un menù esposto e non obblighiamo nessuno ad entrare”.

I ristoratori hanno in seguito aggiunto come i due signori abbiano ordinato i tre piatti più costosi del menù, complimentandosi con la cucina per la qualità del cibo e per le porzioni abbondanti.