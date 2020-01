Alessandro Catastini è precipitato da una balaustra vicino al B&B di Bologna nel quale alloggiava: è morto dopo 4 giorni di agonia.

Doveva trascorrere un lungo weekend di Capodanno tra festa e relax, ma si è trasformato in una tragedia. Alessandro Catastini è morto davanti agli occhi della fidanzata con la quale si trovava nel B&B di via Marconi. La coppia aveva deciso di trascorrere la notte di San Silvestro e alcuni giorni nella città di Bologna: domenica scorsa, però, Alessandro è precipitato da una balaustra. A lanciare l’allarme è stata proprio la ragazza che si trovava con lui in quel momento. Alessandro ha riportato diversi traumi alla testa, al torace e una sospetta perforazione del polmone. Dopo quattro giorni di agonia, purtroppo, è deceduto.





Alessandro Catastini è morto

Una tragedia atroce quella che ha colpito Alessandro Catastini: mentre si trovava in vacanza per Capodanno con la sua ragazza è precipitato da una balaustra. Alloggiava in un B&B a Bologna, in via Marconi: domenica scorsa, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è caduto nella tromba delle scale. Erano le 18:30 circa quando la ragazza testimone della scena ha urlato e ha chiamato i soccorsi.

Immediato l’intervento dell’ambulanza e dei medici del 118: Alessandro, dopo il volo di oltre 10 metri, aveva riportato traumi alla testa e al torace e una sospetta perforazione del polmone. Aveva solo 30 anni e faceva il barista a Castiglione della Pescaia, in Toscana. Dopo quattro giorni di agonia, purtroppo, i sanitari del reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore ne hanno dichiarato il decesso.

La ricostruzione

La Polizia ha cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente facendo tesoro di quanto visto dall’unica testimone, la fidanzata di Alessandro. Secondo le ricostruzioni, il 30enne stava facendo una foto particolare ed era salito sul corrimano delle scale. Poi, forse la perdita dell’equilibrio, forse un malore o qualche bicchiere di troppo, Alessandro è precipitato nel vuoto.

La mamma ha denunciato in Questura il B&B: il sospetto è che qualcosa non fosse a norma. Per il momento, però, la struttura non è stata posta sotto sequestro.