La tratta che collega Napoli a Roma è rimasta bloccata dopo che una donna si è lanciata contro un convoglio in corsa: tragedia nel napoletano.

Una donna si è lanciata sui binari del treno mentre stava arrivando in stazione un convoglio: la tragedia è avvenuta nel napoletano, a Sant’Antimo. Da quanto si apprende, infatti, intorno alle 5 di mattina di venerdì 3 gennaio 2020 Trenitalia avrebbe diffuso una nota informando i viaggiatori della sospensione di alcune tratte. In particolare, la donna si sarebbe lanciata sulla linea che da Napoli porta a Roma, via Formia. La Polizia, inoltre, teme possa trattarsi di un gesto estremo.





Tragedia nel napoletano

La Polizia ha rinvenuto all’alba di venerdì 3 gennaio il cadavere di una donna nella stazione di Sant’Antimo. Secondo le prime informazioni, intorno alle ore 5 si sarebbe consumata una tragedia nel napoletano: una signora si è lanciata contro un convoglio in corsa e sarebbe stata travolta e uccisa.

L’investimento è avvenuto sulla linea che collega Napoli a Roma, via Formia. Una nota di Trenitalia, infatti, ha chiarito che “il traffico è sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del rinvenimento di una persona deceduta a Sant’Antimo”. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, potrebbe trattarsi di un gesto estremo e volontario. Molti treni sono stati cancellati o deviati, ma la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

Treni coinvolti:

IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25)

ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

R 19056/26211 Napoli Centrale (6:00) – Benevento (7:50)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

R 2379 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

R 12357 Formia Gaeta (7:52) – Napoli Centrale (9:13)

R 26008 Napoli Centrale (8:42) – Villa Literno (9:25)

R 24310 Caserta (9:18) – Napoli Centrale (10:06)

R 26798 Napoli Centrale (9:25) – Villa Literno (10:10)

R 26010 Napoli Centrale (9:42) – Villa Literno (10:25)

R 7996 Napoli Centrale (9:55) – Aversa (10:19)

Treni cancellati:

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

R 26004 Napoli Centrale (6:42) – Villa Literno (7:25)

R 24305 Napoli Centrale (9:06) – Caserta (9:55)

R 12355 Formia Gaeta (6:37) – Napoli Centrale (8:00)

R 26015 Villa Literno (8:05) – Napoli Centrale (8:51)

R 26007 Villa Literno (8:40) – Napoli Centrale (9:23)