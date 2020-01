Un vasto incendio è divampato a Roma, in un deposito di camper nello storico quartiere della Garbatella. Sul posto sono all'opera i Vigili del Fuoco.

Attimi di panico a Roma, dove un vasto incendio è divampato nella serata del 3 gennaio in un deposito di camper sito nel quartiere della Garbatella. Stando alle prime ricostruzioni nel rogo sarebbero andati distrutti almeno sei veicoli, anche se al momento ancora non si sa se vi fossero delle persone al loro interno. L’incendio è scoppiato in piazza Giovanni da Verrazzano e attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco della Capitale. Sul posto sono inoltre giunti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118.

Roma: incendio alla Garbatella

Secondo le pochissime informazioni che al momento si hanno dell’incidente, l’incendio sarebbe divampato all’interno di un parcheggio per camper in piazza Giovanni da Verrazzano, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Roma Ostiense.

Non sono ancora chiare le cause che potrebbero aver scatenato l’incendio, anche se risulta probabile che l’innesco possa essere partito da uno dei veicoli parcheggiati all’interno del deposito.

In totale sarebbero circa sei i veicoli rimasti avvolti dalle fiamme per le quali sono attualmente lavoro i Vigili del Fuoco. Non si ha notizia nemmeno di possibili feriti, ma per sicurezza sono giunte sul posto alcune ambulanze del 118.

Un altro rogo poche ore prima

L’incendio della Garbatella segue di poche ore quello innescatosi lungo via Carbognano nella notte tra giovedì e venerdì e che hanno distrutto due veicoli parcheggiati. La zona del rogo era peraltro nei pressi dell’ormai tristemente noto corso Francia, dove sono tragicamente morte le due 16enni Gaia e Camilla investite lo scorso 22 dicembre dal 20enne Pietro Genovese.