Il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa da due mesi a Stanghella, è stato localizzato in Spagna: è indagato per omicidio.

È stato localizzato in Spagna Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa a novembre da Stanghella. L’uomo, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, era irrintracciabile a partire dal primo giorno del 2020. Secondo quanto ha riferito la redazione di Quarto Grado, Mohamed avrebbe telefonato al cugino in Italia da Barcellona, mandando a monte la sua fuga per evitare le indagini. Pochi giorni fa, inoltre, era stato proprio l’uomo a far rinvenire alcuni oggetti personali di Samira vicino alla sua casa.





A pochi giorni fa risale, inoltre, la denuncia di Malika, la suocera di Mohamed. Quest’ultima avrebbe riferito che tra Samira e il marito c’era un rapporto di grande gelosia e la donna era ormai stanca di vivere con lui. Inoltre, Samira temeva per la sua salute. A sei mesi dalla scomparsa la figlioletta della coppia era stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito una bevanda drogata dai farmaci. Secondo Samira, quel tè era destinato a lei.