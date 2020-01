Tra i commenti relativi allo schiaffo del Papa ad una fedele ci sono quelli di chi ha tentato di spiegare i motivi della sua espressione infastidita.

Ha fatto il giro del mondo il video che ritrae Papa Francesco nell’atto di dare un piccolo schiaffo sulle mani ad una fedele rea di averlo strattonato. Diversi utenti hanno cercato di spiegare i motivi del gesto e soprattutto dell’espressione corrucciata del suo volto.

Lo schiaffo del Papa alla fedele

Sul giudizio relativo alla reazione del Pontefice, l’opinione pubblica si è spaccata in due. C’è chi ha sostenuto che il suo sia stato un comportamento non consono al ruolo che ricopre e al messaggio che predica. C’è poi chi invece l’ha difeso puntando sulla maleducazione della fedele e sulla legittimità del gesto di allontanarla, soprattutto in virtù del fatto che avrebbe potuto cadere e farsi male.

Proprio sul dolore sono intervenuti alcuni utenti, che hanno notato l’espressione corrucciata e infastidita seguita allo schiaffo. Secondo loro questa sarebbe stata proprio dovuta ai mali di cui soffre, in particolare l’artrosi.

Il suo volto è effettivamente apparso dolorante mentre la donna cercava di attrarlo a sé, cosa che può essere attribuita a questa patologia. “Il gesto non è stato bello, ma è evidente che ha sentito male dalla mimica facciale. E se senti dolore l’istinto è liberartene“, ha scritto un utente di Twitter.

D’altronde, hanno evidenziato altri, non avrebbe potuto fare altrimenti data la mancanza di intervento da parte delle guardie del corpo. Anche su questo punto non sono mancate le polemiche ed è intervenuto anche il fondatore del Gis, il Gruppo di intervento speciale. Costui ha evidenziato come sia la sicurezza del Papa a dover chiedere scusa, non il Santo Padre. Secondo lui ha infatti sbagliato tutto, “forse per rilassatezza, forse per routine” e a quel punto non si sarebbe dovuti arrivare.