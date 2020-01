Una bambina di 9 anni è morta mentre si trovava in vacanza con la nonna e con la sua mamma: aveva lamentato un forte mal di testa.

Una bambina bellunese di 9 anni è morta mentre si trovava in vacanza con la nonna e con la sua mamma: aveva lamentato un forte mal di testa e poco dopo un malore. Per la piccola è scattato il trasferimento da San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno, all’ospedale di Treviso. Secondo i medici che l’hanno soccorsa (purtroppo senza successo), tra le cause del decesso la bambina avrebbe subito un arresto cardiocircolatorio e un aneurisma cerebrale.





Bambina con mal di testa

“Mamma ho mal di testa”, con queste parole la bambina di 9 anni si era rivolta alla mamma, che era un medico, con la quale si trovava in vacanza a San Pietro di Cadore, vicino a Belluno. Insieme a loro c’era anche la nonna della piccola.

Quando la situazione ha iniziato ad aggravarsi, nella mattinata del 3 gennaio scorso, però, la bambina è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Treviso. Per raggiungere la struttura dalla provincia di Belluno dove si trovava in vacanza la piccola, è stato spiegato un mezzo aereo di soccorso. L’elicottero ha raggiunto l’ospedale nel minor tempo possibile, ma forse era già troppo tardi. I medici hanno subito preso in cura la bimba però non sono riusciti ad intervenire in alcun modo. Infatti, da quanto si apprende, la bambina di soli 9 anni ha subito un arresto cardiocircolatorio che l’ha portata al decesso. Alla base della sua morte potrebbe esserci un evento come un aneurisma cerebrale. Sono in corso le indagini per accertare le reali cause della morte della piccola.

Un episodio molto simile a quello descritto era accaduto anche a Jessica, un bambina morta per aneurisma cerebrale a Walsall, nel West Midlands.

In questo caso, però, Jessica aveva detto alla mamma che avrebbe fatto un pisolino.