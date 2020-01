Muore a Mestre una studentessa 29enne travolta sulle strisce pedonali. Il terribile incidente avvenuto nella notte, inutili i soccorsi.

Venezia, uccisa una studentessa 29enne mentre attraversava le strisce pedonali. Il terribile incidente ha avuto luogo a Mestre, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2020: alla guida della vettura c’era un 46enne di Noale. Le parole di una testimone a Venezia Today: “La persona era a terra poco dopo il semaforo, accanto al marciapiede”.

Travolta sulle strisce

E’ morta dopo essere stata investita mentre attraversava le strisce pedonali Pegah Naddafi, studentessa italiana di ventinove anni di origini iraniane, che si trovava a Venezia per degli studi all’università Ca’ Foscari. L’incidente mortale ha avuto luogo tra Via Vespucci e via Cattaneo, a Mestre, intorno la mezzanotte tra il 3 e il 4 gennaio 2020, in prossimità di un semaforo. Nonostante l’intervento immediato del 118, una volta sul posto per la giovane non c’era più nulla da fare.

Sul luogo presenti anche le pattuglie della Polizia locale che, per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico, hanno chiuso la strada per circa tre ore.





Le parole del testimone

A Venezia Today, una testimone avrebbe raccontato della scena a seguito dell’incidente: “La persona era a terra poco dopo il semaforo, nelle vicinanze delle strisce pedonali, accanto al marciapiede. Dopo circa un’ora le pattuglie hanno bloccato la strada da entrambi i lati senza far più entrare veicoli”. Nel mentre i tentativi di rianimare la studentessa attraverso un massaggio cardiaco da parte dei sanitari del 118, durato 15 minuti. Alla guida della vettura che ha ucciso la 29enne c’era un 46enne di Noale, della provincia di Venezia. Non sono state ancora rese note informazioni sull’uomo.