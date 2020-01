Una scossa di terremoto di 2.5 gradi della scala Richter è stata registrata nel pomeriggio del 4 gennaio a Campodolcino, in provincia di Sondrio.

Attimi di preoccupazione in provincia di Sondrio, dove nel pomeriggio del 4 gennaio una scossa di terremoto di 2.5 gradi della scala Richter è stata registrata a circa 3 chilometri di distanza dal comune montano di Campodolcino. Stando alle rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del sisma aveva una profondità di circa 11 chilometri. Al momento non si segnalano danni o feriti ma la situazione rimane comunque sotto controllo anche in previsione di eventuali nuove scosse.

Secondo i primi dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è avvenuto intorno alle ore 15 e 24 del pomeriggio a circa 3 chilometri a ovest del comune di Campodolcino, vicino al confine con la Svizzera.

Essendo di lieve intensità, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione locale, e pertanto non si sono nemmeno registrati danneggiamenti o feriti. I sismologi rimangono comunque all’erta nel caso si dovessero presentare ulteriori scosse.

Il precedente sisma del 2013

Non è la prima volta che eventi tellurici colpiscono il territorio dell’alta provincia di Sondrio e in particolare il comune di Campodolcino. Il 26 febbraio del 2013 infatti, un terremoto di magnitudo 2.0 gradi della scala Richter venne registrato a circa 17 chilometri a sud ovest del paese già protagonista del sisma odierno. Anche in quell’occasione non si registrarono danni o feriti tra la popolazione.