Due vigilanti sono rimasti feriti dopo un'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno: un extracomunitario ha dato in escandescenze.

Paura al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno: un’aggressione violenta ha causato il ferimento di due vigilanti. Un uomo extracomunitario ha fatto irruzione nella struttura e al grido di “Allah Akbar” ha colpito i vigilanti intervenuti per calmarlo. Dopo aver dato in escandescenze, inoltre, l’aggressore avrebbe staccato uno specchio dalla parete per gettarlo contro chi gli si presentava inanzi. Infine, i vigilanti lo hanno immobilizzato: entrambi, però, sono rimasti feriti al volto e alle mani.

Aggressione ospedale Salerno: due feriti

Un extracomunitario che si trovava all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno si è reso protagonista di un’aggressione. Alle ore 7 di domenica 5 gennaio, infatti, mentre attendeva il suo turno in codice verde al pronto soccorso, l’uomo avrebbe dato in escandescenze e al grido “Allah Akbar” avrebbe ferito i due vigilanti intervenuti per calmarlo.

Dopo essersi chiuso nel bagno della struttura ospedaliera seminando il panico tra i pazienti, l’aggressore ha continuato a gridare. Si temeva un attacco terroristico, ma tutto si è concluso per il meglio.

Fortunatamente, infatti, i due vigilanti sono riusciti ad entrare nel bagno dove si trovava l’aggressore e hanno cercato di risolvere la situazione. L’extracomunitario, però, aveva staccato dal muro uno specchio per gettarlo contro i due vigilanti, che sono rimasti feriti al volto e alle mani. Una volta terminata l’aggressione e immobilizzato il protagonista, infine, tutto è tornato alla normalità. I pazienti hanno vissuto attimi di terrore. L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Ruggi di Salerno.