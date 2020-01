Erano le 1:15 del 5 gennaio quando un'auto è piombata a grande velocità sui pedoni in Valle Aurina: il bilancio è di almeno 6 morti.

Auto su pedoni a Valle Aurina

Da quanto si apprende erano le 1:15 circa quando la vettura ha centrato 6 turisti tedeschi che camminavano a lato della strada a Lutago, nell’altoatesino. Si trovavano vicino ad un pullman e avevano appena trascorso una serata in un locale della zona. Il mezzo, inoltre, viaggiava a grande velocità quando è improvvisamente piombato sulle persone. Alla guida c’era un 28enne di Chienes risultato positivo all’alcol test. Secondo i primi accertamenti il suo tasso alcolemico era molto elevato. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale di Brunico per alcuni controlli.

Almeno un centinaio di soccorritori si sono precipitati sul posto insieme ad alcune ambulanze e alle gazzelle dei Carabinieri. I feriti sono stati immediatamente trasportati negli ospedali più vicini: tre di loro sarebbero gravi.

Una donna, in particolare, è stata trasferita d’urgenza con l’elicottero alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Alle ore 8:30 di domenica, infine è stata indetta una conferenza stampa nella sala della Cassa Rurale del paese.