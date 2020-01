a Fino Mornasco un'auto e un furgone si sono scontrati nella notte. Il Bilancio è di un morto e tre feriti, di cui 2 ragazzi.

Nella notte del 4 gennaio a Fino Mornasco (Como) un’auto e un furgone si sono scontrati lungo la ex Statale del Giovi. Il bilancio è di un morto e tre feriti gravi, tra cui un 55enne.

Fino Mornasco, scontro mortale per un uomo

Il terribile incidente è avvenuto verso le 3 di notte del 4 gennaio sull’ex Statale Giovi a Socco di Fino Mornasco, in provincia di Como. Un’auto e un furgone si sono scontrati all’altezza dell’azienda Mafil Nuova, e purtroppo sono rimaste coinvolte quattro vittime, tra cui un uomo, deceduto.

Sul posto sono giunti immediatamente i primi soccorsi da parte del 118 con un’automedica e tre ambulanze, dalla Croce Rossa di Grandate, dalla Croce Verde di Fino Mornasco e dalla Croce Azzurra di Como.

Feriti due ragazzi di 24 e 26 anni

Purtroppo i soccorsi non si sono rivelati tempestivi per un uomo del pavese, deceduto prima ancora di essere trasportato in ospedale, nonostante la rianimazione effettuata sul luogo dello scontro.

Il bilancio conta anche 3 feriti, tra cui un uomo di 55 anni, anche lui del pavese e ricoeverato per un trauma toracico e trasportato in nosocomio in codice verde.

Una ragazza di 24 anni di Biassono e un ragazzo di 26 anni di Gussago hanno subito meno ferite gravi e per questo motivo sono stati trasportati in codice verde all’ospedale. Ancora non è chiara la dinamica dello scontro: i militari ora hanno preso in mano la situazione e in queste ora stanno cercando di rilevare indizi utili allla ricostruzione dei fatti, avvalendosi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza poste ai bordi della strada.