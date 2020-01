Si tratta di un'intossicazione alimentare quella presentata da una cinquantina di ragazzi di Bergamo di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Un gruppo di 50 ragazzi di Bergamo di età compresa tra i 7 e gli 11 anni ha subito un’intossicazione alimentare mentre si trovava in vacanza con l’oratorio. Secondo le prime informazioni, i giovanissimi hanno lamentato dolori alla pancia, nausea e vomito subito dopo la cena. Poi sono stati colti dal malore improvviso. L’episodio si è verificato sabato sera a Dorga, nel bergamasco, in via del Santuario nella frazione di Castione della Presolana. Un successivo episodio, invece, è avvenuto nella mattinata di domenica.





Bergamo, intossicazione alimentare

Si tratta di un’intossicazione alimentare quella presentata da una cinquantina di ragazzi di Bergamo di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. I giovani sono stati soccorsi dal personale medico del 118 durante una piccola vacanza con l’oratorio a Dorga, vicino a Castione della Presolana, in via del Santuario.

I giovani (e il parroco che li accompagnava) hanno accusato forti dolori all’addome, nausea e vomito subito dopo la cena. Avevano consumato un piatto di gnocchi al pomodoro.

Per alcuni di loro (27 bambini) è scattato il ricovero in codice giallo, per altri in codice verde. Molti sono stati trasferiti negli ospedali di Bergamo, di Esine e di Alzano Lombardo. Le ambulanze si sono fatte raggiungere anche da mezzi della Croce Blu di Gromo, dai Volontari della Presolana e dalla Croce Verde di Colzate. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte di sabato 4 gennaio.

Nessuno dei bambini sarebbe in pericolo di vita e le loro condizioni sarebbero in netto miglioramento. Grande spavento all’inizio tra i genitori dei più piccoli.