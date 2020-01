Chi sono le 6 vittime del drammatico schianto avvenuto a Lutago nella notte tra il 4 il 5 dicembre.

Sei giovani vite spezzate nel giro di pochissimi secondi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Chi voleva fare il medico, chi l’architetto e chi il calciatore, ma nessuno di loro potrà mai vedere realizzare le proprie aspirazioni dopo il terribile schianto con un Audi TT avvenuto a Lutago, in Alto Adige. I giovani erano tutti di nazionalità tedesca: “Volevano solo trascorrere una serata spensierata, ma sono stati uccisi da qualcuno che sfrecciava sotto l’effetto dell’acol” ha commentato il governatore della Westfalia.

Incidente in Alto Adige

Sono 6 le vittime del tragico incidente avvenuto in Alto Adige. Si tratta di un gruppo di ragazzini provenienti dalla Germania anche se non è chiaro se tutti si conoscessero tra loro dal momento che non tutti avevano i documenti con loro.

Di certo avevano trascorso la serata insieme e si apprestavano a rientrare in hotel. Il gruppo di giovani era appena sceso da un autobus e stava raggiungendo l’hotel a piedi quando è arrivata l’auto che li ha centrati in pieno. Il 27enne alla guida del veicolo viaggiava a 100 all’ora con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito.





Chi sono le vittime

Rita Felicitas Vetter era una studentessa di medicina che si stava specializzando ad Amburgo: “A volte scompaio tra i libri ma altrimenti mi piace cucinare insieme, uscire la sera per bere una birra o un buon bicchiere di vino” scriveva sul suo blog personale, mentre Julian Vlam sognava di fare il calciatore. Giocava in una squadra del campionato interregionale tedesco essendo molto stimato dai compagni: “Dava sempre il massimo.

Una presenza preziosa“. Anche Julius Valentin Uhlig adorava il calcio ed era iscritto ad un gruppo di ultras. Lui studiava architettura e avrebbe voluto seguire le ombre di suo padre, docente universitario proprio di architettura. Ancora poche le notizie sulle altre vittime: Katarina Majic, Rita Bennecke e Philipp Schulte.