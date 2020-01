Tragedia a Trani dove a seguito di un brutto incidente stradale è morto il 25enne Gianmarco Di Palma.

Gravissimo incidente stradale a Trani nella notte tra sabato e domenica: il 25enne Gianmarco Di Palma è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane sarebbe uscito fuori strada andando a sbattere contro un grande ulivo. L’impatto è stato violentissimo ed è stato fatale per il ragazzo. I tentativi operati dai sanitari del 118 si sono rivelati inutili.

Incidente stradale a Trani

Gianmarco stava percorrendo la provinciale che collega Trani con Andria e Bisceglie, quando all’improvviso ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L’auto su cui viaggiava si è quindi schiantata con un grande ulivo che si trovava a pochi metri dalla strada, subito dopo un ponte. Lo scontro è stato talmente violento che il 25enne sarebbe morto sul colpo.

Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.





Indagini in corso

Dopo l’allarme, oltre al personale medico, sono giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre il corpo, ormai senza vita, dalle lamiere. Le indagini sono state affidate agli uomini del commissariato di Polizia Stradale di Trani che dovranno occuparsi di stabilire le esatte cause dello schianto. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social: “Chi ti conobbe ti amò. Chi ti amò piange. Sempre con me amico mio” ha scritto un utente, mentre un altro punta il dito sulla scarsa sicurezza delle strade: “Ennesima disgrazia per la nostra comunità. Quella strada continua a partorire stragi“.