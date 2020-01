Incidente stradale a Foggia: morto un 62enne

Il 62enne Michele D'Ardes ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto a Foggia.

Tragedia nella tarda serata di lunedì 6 gennaio nel foggiano: un automobilista 62enne, Michele D’Ardes, ha perso la vita a seguito di un brutto incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad altre quattro persone. Ad avere la peggio è stato proprio lui, per il quale i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo. Padre, madre e due figlie, che viaggiavano sull’altra auto coinvolta, sono invece rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Incidente stradale a Foggia

È di un morto e quattro feriti il bilancio dello schianto avvenuto lungo le strade di Foggia. Nella tarda serata del 6 gennaio due auto si sono scontrate in maniera violenta per cause ancora da accertare e lo schianto è stato fatale al conducente di uno dei due veicoli.

Si tratta del 62enne Michele D’Ardes. La sua Renault ha infatti sbandato improvvisamente andando a colpire una seconda vettura che in quel momento stava sopraggiungendo in senso opposto.





Due auto fuori strada

I due veicoli, a seguito del forte impatto, sono state sbalzate fuori strada e sono finite dalla parte opposta della carreggiata. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare: i vigili del fuoco lo hanno estratto già morto dalle lamiere. Gli occupanti dell’altra auto sono invece stati soccorsi e trasportati in ospedale: tutti avrebbero riportato varie ferite ma nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.