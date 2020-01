Autobus contro un’autocisterna: 3 feriti

Tre feriti non gravi è il bilancio dell'incidente avvenuto tra un autobus e un'autocisterna adibita al trasporto di olio.

È di tre persone ferite il bilancio dello schianto tra un autobus e un’autocisterna avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 gennaio a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Il mezzo di trasporto pubblico ha infatti urtato, per cause ancora da accertare, un’autocisterna. L’impatto è stato violento e il conducente del mezzo ha avuto necessità di essere soccorso insieme ad altre due persone tra i passeggeri.

Autobus contro un’autocisterna

Grave incidente a Villafranca Piemonte per un autobus su cui viaggiavano alcuni passeggeri. Il conducente del veicolo ha subito un forte impatto necessitando dell’intervento dei soccorritori così come due dei passeggeri. I tre sono stati trasportati al presidio sanitario di Pinerolo, fortunatamente in condizioni non gravi. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente dell’autocisterna che trasportava olio: l’uomo sarebbe uscito illeso dall’abitacolo.

Al momento non è chiara l’esatta dinamica dell’incidente, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine.





Indagini in corso

A seguito dell’incidente sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli incidentati. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e dovranno fare chiarezza sulle cause e le responsabilità dello schianto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico: la strada è rimasta infatti chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. La parte anteriore dell’autobus è andata completamente distrutta, mentre la cisterna ha riportato danni nella parte posteriore, punto di impatto con l’altro veicolo.