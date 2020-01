Un guerriero che non ha mai perso il sorriso anche nei momenti più difficili: così Giovanni Cusadero è stato definito dalla famiglia.

La fidanzata di Giovanni Custodero, il calciatore 25enne malato di sarcoma osseo che ha scelto la sedazione profonda per alleviare i suoi mali, ha pubblicato su Facebook il testo della lettera scritta dalla famiglia. Un invito a fare il tifo per il giovane e a diffondere il messaggio su cui si è basato in questi anni, ovvero di amare la vita.

La lettera della famiglia di Giovanni Custodero

Innanzitutto hanno spiegato chi è Giovanni, vale a dire un ragazzo come tanti che nel 2015 all’età di 23 anni ha iniziato ad avvertire un gonfiore alla caviglia sinistra mentre giocava come portiere nella squadra di calcio a 5 del Cocoon di Fasano. Dopo diversi mesi è venuto a conoscenza di essere stato colpito da una rara forma di sarcoma osseo in stadio avanzato.

“Chiunque sarebbe crollato, ma lui no. Decide di amputare l’arto fin sotto il ginocchio, se questo significa poter continuare a vivere, e di lì inizia a godersi ogni momento con la sua famiglia, la fidanzata e gli amici“, hanno scritto per evidenziare il coraggio e la voglia di vivere del 25enne che non ha mai smesso di sorridere nemmeno di fronte a radioterapie e chemioterapie.

Hanno parlato di lui come di un guerriero sorridente che nei momenti “no” ha bisogno di affetto e di sapere di non essere mai solo, motivo per cui ha deciso di rendere la sua bacheca di Facebook una sorta di diario sul quale confidare le sue emozioni più profonde.

Per questo a dicembre aveva raccontato di essere bloccato nel letto all’estremo delle forze e a gennaio ha rivelato la sua decisione di farsi sedare per alleviare i dolori.

Una scelta che gli permetterà di riposare tranquillo, circondato dall’affetto delle persone più care, e consapevole del fatto che tutto il web sta facendo il tifo per lui. In conclusione il messaggio che la famiglia prega gli utenti di diffondere il più possibile: “Amate la vita!“.