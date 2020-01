Un incendio è divampato in un colorificio di Lucca intorno alle 4 del mattino di mercoledì 8 gennaio: i residenti si sono svegliati di colpo.

Un risveglio di terrore per i cittadini della città di Lucca: all’alba è esploso un incendio in un colorificio che ha alzato una colonna di fumo nero. Una violenta esplosione e poi le fiamme hanno invaso l’intera struttura provocando danni gravissimi. Il rogo ha invaso la zona intorno alle ore 4 del mattino di mercoledì 8 gennaio, provocando l’immediata reazione dei residente in zona. In molti si sono svegliati per il botto e sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo. Poi la chiamata ai vigili del fuoco che si sono precipitati immediatamente sul posto.





Lucca, incendio in un colorificio

Un incendio è divampato in un colorificio di Lucca intorno alle ore 4 del mattino di mercoledì 8 gennaio 2020. La struttura è situata nei pressi del sottopasso di via Ingrillini.

I residenti della zona hanno udito alcune forti esplosioni e si sono svegliati nel terrore. Le fiamme avevano invaso l’intera struttura e un colonna di fumo nero si alzava nel cielo. Immediate le telefonate al centralino dei vigili del fuoco che hanno raggiunto in pochissimi minuti il colorificio. Si tratta di un posto molto conosciuto dai residenti: l’azienda BL vendeva prodotti per la carrozzeria, l’industria, l’edilizia e la falegnameria.

Diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare il rogo che aveva fiamme altissime. I residenti dei quartieri limitrofi di San Concordio e San Filippo temevano il peggio. Alla fine i pompieri sono riusciti a riportare la situazione alla normalità: i danni, però, sono gravissimi.

Nelle prossime ora il sindaco emetterà un’ordinanza cautelativa entro 500 metri.