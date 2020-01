Incidente mortale sulla strada che collega i paesi di Boretto e Poviglio, in provincia di Reggio Emilia: due camion si sono scontrati frontalmente.

Due camion sono rimasti coinvolti in un bruttissimo incidente stradale mortale sulla strada che collega Boretto e Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le primissime informazioni, lo schianto si è verificato martedì 7 gennaio intorno alle ore 11. Un uomo di 42 anni ha perso la vita: il suo corpo è rimasto carbonizzato nell’incendio divampato dallo scontro tra i due mezzi pesanti. L’autista dell’altro camion, invece, è riuscito a salvarsi ma ha riportato delle ferite gravi.





Incidente Reggio Emilia, scontro tra camion

Giovanni Lionetti è il nome dell’unica vittima dell’incidente verificatosi in provincia di Reggio Emilia. Nello scontro tra il suo camion e un altro mezzo pesante, la vettura sulla quale viaggiava è andata in fiamme e o ha carbonizzato. Giovanni era un uomo di 42 anni residente a Roteglia di Castellarano ma originario di Pozzuoli. Martedì mattina intorno alle 11 stava percorrendo la strada che collega le due frazioni di Boretto e Poviglio quando all’improvviso si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo pesante. L’autista del secondo tir, un uomo di 52 anni originario del Ghana ma residente a Brescia, si sarebbe salvato. Per lui, però, è scattato l’immediato ricovero in ospedale a Guastalla: ha riportato, infatti, diverse ferite e le sue condizioni rimangono critiche.

Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, pare che il 42enne abbia invaso la corsia opposta sulla quale viaggiava il 52enne ghanese.

Forse a causa della fitta nebbia i due mezzi si sono scontrati violentemente. Il ghanese si è salvato prima che il mezzo prendesse fuoco, mentre Giovanni è rimasto carbonizzato. Lionetti era sposato e lascia due figli. Lavorava per una ditta in Sicilia.