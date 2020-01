Il coraggio e la forza con cui Vanessa ha combattuto la sua battaglia non hanno fermato la malattia: lutto a Prato.

Vanessa Melani non ce l’ha fatta: avrebbe compiuto 45 anni il prossimo maggio ma una brutta malattia l’ha stroncata e il suo coraggio e la forza di volontà con cui ha combattuto una lunga lotta non sono bastati. La donna era molto conosciuta in zona perché titolare di un noto negozio di abbigliamento in centro a Prato: tutti la ricordano come una donna vitale e piena di forza di volontà. La notizia della scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città gettando nello sgomento amici e conoscenti.

Lutto a Prato: morta Vanessa Melani

La notizia della morte di Vanessa ha creato grande tristezza nella sua città. “Hai lottato con il sorriso fino alla fine, sei stata una grande. Salutami tutti lassù. Riposa guerriera” ha scritto un’amica sui social network.

Titolare di un negozio di abbigliamento è stata molto sostenuta nella lotta che ha combattuto contro quella brutta malattia che l’ha strappata via troppo presto ai suoi cari.





Il ricordo degli amici

“Era una donna sensibile, profonda. Valorizzava molto l’aspetto delle amicizie. Ha guardato sempre il lato positivo delle situazioni, affrontandole con tanta forza d’animo, nonostante i momenti difficili” racconta che la conosceva bene sui social nascondendo a fatica le lacrime per una scomparsa tanto prematura. I funerali si terranno giovedì mattina alle 10: la famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma offerte da destinare all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per dare speranza ai bambini malati.