Padre di famiglia si impicca: “Non sopravvivo alla morte di mio figlio”

Tragedia a Roma: un padre di famiglia si è impiccato. La causa del terribile gesto sarebbe il dolore per la morte del figlio 18enne.

Tragedia a Roma dove un uomo, un padre di famiglia di 53 anni, si è impiccato lasciando una lettera di addio per spiegare il proprio suicidio. Alla base del terribile gesto ci sarebbero il dolore per la morte del figlio 18enne scomparso in un incidente stradale qualche mese prima. “Non posso sopravvivere alla morte di mio figlio” ha scritto prima di impiccarsi nel giorno dell’Epifania.

Padre di famiglia si impicca

Nel giorno dell’Epifania un 53enne romano ha deciso di impiccarsi della sua abitazione nella Capitale. Il corpo è stato ritrovato nella terrazza condominiale, legato ad una corda. Da subito è apparsa evidente la volontarietà del gesto, poi confermata dal messaggio di addio lasciato dall’uomo poco prima. Sul posto è accorsa un’ambulanza, ma il medico di turno non ha potuto fare altro che constatare il decesso: per la vittima, infatti, non c’era già più nulla da fare.





Il dolore per la morte del figlio

A gettare il 53enne nella depressione, come confermato dai familiari e dai conoscenti, è stata la morte del figlio, scomparso all’età di 18 anni a seguito di un grave incidente in moto.

Da quel terribile momento buio, infatti, l’uomo non si era mai più ripreso. A rendersi conto che qualcosa non andava è stata la sorella della vittima che il 5 gennaio aveva contattato la Polizia affermando di non avere più notizie del fratello. Solo 24 ore dopo è avvenuto il ritrovamento del corpo senza vita nella sua abitazione. La lettera di addio è stata ritrovata dalle forze dell’ordine alcune ore dopo nel corso di una perquisizione nell’appartamento della vittima.