La madre ascolta a tutto volume Radio Maria fin dal mattino: il figlio dell'85enne viene aggredito da un vicino.

Lite furiosa per “colpa” di Radio Maria. L’incredibile storia arriva da una palazzina situata a Vicenza, dove una signora di 85 anni sintonizzava tv e radio fin dalle primissime ore del mattino sulla popolare stazione radiofonica religiosa: ovviamente al massimo volume.

Alla lunga però tale modo di agire dell’anziana ha finito per far innervosire (e non poco) i vicini di casa. A volte, l’85enne, teneva addirittura le finestre aperte con la messa celebrata a tutto volume. Alle prime lamentele del vicinato, il figlio dell’anziana signora aveva risposto comprando un apparecchio acustico per la madre, nella speranza che questo potesse risolvere la situazione. Purtroppo non è andata così: tutto era rimasto come prima





Anziana ascolta Radio Maria a tutto volume

E questo ha portato a conseguenze peggiori: presto, infatti, le circostanze hanno iniziato ad assumere toni più violenti.

Un vicino di casa di 47 anni non si è trattenuto ed ha deciso di affrontare il figlio di persona. L’abitazione del 47enne è separata dall’appartamento della signora soltanto da una sottilissima parete. L’uomo si è recato dal figlio spingendolo contro un muro del palazzo e dandogli un pugno.

Quando l’anziana si è affacciata dalla finestra per vedere che cosa stesse succedendo, l’inquilino gli avrebbe urlato pieno di rabbia: “Darò fuoco alla casa, alla radio, alla tv”. Ora sarà un giudice a stabilire le colpe. Infine, è bene sottolineare che la celebre emittente cattolica, nella vicenda, è solo parte chiamata in causa.