Rosa Bazzi è inconsolabile per via della morte del suo nuovo amore, l'ergastolano ha recentemente perso la vita: la vicenda.

Rosa Bazzi sta scontando l’ergastolo dopo essere stata accusata di aver compiuto la Strage di Erba insieme al marito Olindo Romano. La donna è disperata per via della morte del suo nuovo amore, colui che le aveva nuovamente fatto battere il cuore.

Rosa Bazzi: morto il suo nuovo amore

La cinquantaseienne Rosa Bazzi si trova nel carcere di Bollate e sta scontando l’ergastolo. Lei e il marito Olindo Romano sono stati accusati di aver compiuto l’atroce Strage di Erba, in cui hanno perso la vita: Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.

Secondo quanto riportato, la donna si sarebbe innamorata nuovamente proprio tra le mura dell’istituto penitenziario. Si trattava dell’ergastolano Marco Alberti detto “Mirko”, originario di Verona e incarcerato per un omicidio compiuto nel 1998. I due si erano conosciuti quando Rosa aveva iniziato a lavorare come volontaria nel laboratorio del cuoio nella sezione maschile della prigione. Lei se ne era subito innamorata, ritrovando la voglia di vivere.

Il mese scorso Alberti si trovava in semilibertà ed è stato travolto da un’auto e ucciso a Corsico, nella periferia di Milano. Stava percorrendo la statale 494 a piedi quando è stato investito da un giovane di 30 anni che si è fermato per soccorrere il 60enne. Trasportato all’Humanitas, l’anziano è deceduto per via delle ferite dovute all’impatto con la vettura.

L’uomo, accusato del brutale assassinio del pregiudicato Antonio Panozzo, era in semilibertà grazie alla buona condotta.

La notizia della morte di Marco Alberti ha fatto sprofondare la donna nella disperazione. Grazie a questo nuovo amore Rosa Bazzi era rinata. Con Olindo ormai sembra finita.