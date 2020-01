Tenta di rubare l'auto ma quando apre la portiera si accorge che dentro c'è una bambina di 10 anni e scappa.

Una esperienza traumatica e a dir poco spaventosa quella successa ad una bambina di soli 10 anni di Lobia, in provincia di Verona. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di martedì 7 Gennaio 2020, nel parcheggio della scuola dell’infanzia Sacro cuore di Maria a Locara di San Bonifacio.

In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, la piccola aveva accompagnato la madre a prendere all’uscita dall’asilo la sorellina. Mentre la madre era scesa per entrare alla scuola dell’infanzia, lei era rimasta in macchina, sul sedile posteriore. L’aveva fatto altre volte: doveva essere una questione di pochi minuti. Probabilmente per questa ragione, la donna aveva lasciato in auto la sua borsa senza nemmeno chiudere a chiave la vettura.





Tenta di rubare l’auto

La bambina non era visibile dall’esterno, poichè i vetri posteriori dell’auto sono oscurati.

Improvvisamente si è aperta la portiera anteriore. Ma non era la madre con la sorella della piccola: un uomo incappucciato è entrato ed ha rubato la borsa della madre. Alla vista della bimba, la quale ha iniziato subito ad urlare, non ha avuto comunque nessuna esitazione. Ha preso ciò che doveva ed è scappato verso una Renault Clio bianca con a bordo il complice. La vista della bimba ha forse impedito al rapinatore di impossessarsi dell’auto.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati i militari i quali hanno aiutato la bambina a riprendersi dalla choc. Quanto la piccola ha superato lo spavento le hanno chiesto di raccontare ciò che aveva visto, dando una descrizione dell’uomo.