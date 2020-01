Un autobus con una settantina di studenti è andato in fiamme in provincia di Padova: sul posto i Vigili del Fuoco per domare l'incendio.

Paura a Ospedaletto Euganeo (in provincia di Padova), dove intorno alle 13:30 di sabato 11 gennaio 2020 un autobus con a bordo decine di studenti è andato in fiamme. Si tratta di un pullman di BusItalia che stava percorrendo la tratta Este-Badia Polesine.

Autobus in fiamme in provincia di Padova

Tutti, sia gli scolari che il conducente, sono rimasti illesi grazie alla prontezza di quest’ultimo. Accortosi infatti del principio d’incendio probabilmente partito dal motore, ha accostato e ha fatto scendere tutte le persone a bordo consentendo loro di mettersi in salvo. Questo mentre transitava lungo la Strada provinciale 91 all’altezza del comune padovano, in particolare in via Malipiera. Nel frattempo ha allertato i Vigili del Fuoco che sono immediatamente giunti sul posto con due squadre.

I pompieri hanno spento il principio d’incendio e hanno messo in sicurezza il mezzo.

Secondo una prima ricostruzione a causarlo sarebbe stato un problema di natura elettrica, ma le indagini sono ancora in corso. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Ponso, che hanno chiuso la strada principale per consentire la rimozione dell’autobus. Il tratto interessato dalla chiusura è stato quello compreso tra il km 34+700 e il km 36+900.

Le operazioni di rimozione sono durate circa due ore e si sono avvalse dell’ausilio di uno speciale carro attrezzi che ha spostato il veicolo. Verso le 15 la situazione è poi tornata alla normalità. La strada è stata riaperta e tutti gli studenti hanno atteso gli autobus successivi per fare rientro nelle proprie case.