Incidente in un’acciaieria: morto operaio 26enne

Il giovane stava svolgendo il turno di notte nell'acciaieria quando è rimasto vittima di un incidente.

Incidente nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio in un’acciaieria nel Verbano-Cusio-Ossola. Un operaio 26enne stava lavorando durante il turno di notte in un’azienda che si occupa di produzione di acciaio a Pallanzeno, quando all’improvviso è avvenuto un incidente che gli è costato la vita. La notizia è stata riferita dal 118 e al momento non è chiara la dinamica così come non è stata resa nota l’identità della vittima.

Incidente in un’acciaieria

Un giovane operaio 26enne residente a Pieve Vergonte è morto nella notte mentre si trovava al lavoro in un’azienda che si occupa di produzione di acciaio. Per cause ancora da accertare, durante il suo turno il giovane sarebbe stato vittima di un grave incidente che non gli ha lasciato scampo.

Non è stata resa nota la dinamica esatta e sul posto sono arrivati i Carabinieri che dovranno occuparsi di fare chiarezza sull’accaduto stabilendo anche eventuali responsabilità. Il 118 non ha reso nota l’identità della vittima: l’allarme è scattato immediatamente ma per lui non c’è stato nulla da fare.





Gli incidente sul lavoro

Quello che ha coinvolto il 26enne è solo l’ultimo di una triste e lunga serie di incidente sul lavoro. Solo poche ore prima, nel vicentino, un altro giovane operaio è caduto da un’altezza di oltre cinque metri. Il 22enne è stato ricoverato in gravissime condizioni a cause delle ferite riportate. Sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è aperto un ampio dibattito che si riaccende spesso senza arrivare ad una soluzione soddisfacente.