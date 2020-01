Meteo: da lunedì arriva il caldo ma nel weekend torna il maltempo

Nelle previsioni meteo per la prossima settimana si prevede clima stabile, con una modesta ondata di caldo da lunedì e precipitazioni nel weekend.

Come mostrano le previsioni meteo, per la prossima settimana l’inverno si prenderà una breve pausa e lascerà il passo a temperature più miti ad un caldo anomalo che precederà un’ondata di maltempo prevista invece per il weekend. L’anticiclone che si appresta a sorvolare la nostra penisola non mancherà tuttavia di portare piogge e tempo instabile su alcuni versanti, tra i quali quelli del Sud Italia e della Liguria. Sulle regioni settentrionali troveremo invece tempo abbastanza soleggiato.

Meteo: caldo e maltempo in settimana

Stando alle analisi elaborate dai meteorologi, a partire dalla giornata di lunedì 13 gennaio i vortici di aria calda provenienti dal continente africano potranno comportare una forte instabilità del tempo, con fenomeni temporaleschi sui versanti della Calabria, del Salento e della Sicilia orientale ed isolati piovaschi anche sulle zone della Liguria.

Sulle restanti parti d’Italia si prospetta in vece un lunedì soleggiato, con nebbie sparse sulla Pianura Padana.

Scenario che si ripresenterà in maniera pressoché identica vino a venerdì 17, quando l’anticiclone in avanzamento nel Paese comporterà la comparsa di un fenomeno noto come blocco atmosferico: vale a dire temperature stabili che si protrarranno per diversi giorni.





Piogge nel weekend

Un netto cambiamento arriverà invece con il fine settimana, quando le correnti fredde provenienti dal Nord Europa porteranno numerose precipitazioni partendo dalle regioni settentrionali. In particolar modo non si esclude un possibile ritorno delle neve anche a bassa quota, mentre le temperature presenteranno valori vicini allo zero anche durante le ore diurne.