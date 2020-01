Fayez Serraj è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare Giuseppe Conte: il primo ministro del governo di Tripoli è stato accolto dal picchetto d'onore.

Giuseppe Conte ha accolto nelle sede del governo il premier libico Serraj: l’incontro tra i due leader è volto alla discussione della crisi in Libia. Al centro delle discussioni, però, ci sono anche la tregua chiesta da Turchia e Russia e la “conferenza di Berlino”. Dopo aver disertato il colloquio che doveva svolgersi lo scorso mercoledì, Serraj è giunto in Italia ed è stato accolto dal picchetto d’onore. Il leader aveva annullato l’incontro per la seccatura nel vedere la calda accoglienza riservata al rivale Khalifa Haftar.





Palazzo Chigi, Serraj da Conte

L’Italia sta cercando di dialogare con tutti gli attori in campo per cercare una soluzione alla crisi libica: su questo tema verte anche l’incontro tra il premier Conte e il primi ministro Serraj.

Dopo aver discusso con il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, infatti, il presidente del Consiglio si prepara a una serie di incontri: lunedì 13 gennaio in mattinana raggiungerà la Turchia dove sarà ricevuto dal presidente, Recep Tayyip Erdogan. Nel pomeriggio, invece, volerà in Egitto dove incontrerà il presidente, Abdel Fattah al Sisi.

Nel frattempo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rivendica le azioni italiane in Libia con un post su Facebook: “In questi giorni ho letto di tante invettive gratuite contro il governo per lo scarso ruolo a livello internazionale dell’Italia – ha scritto il capo politico del Movimento 5 Stelle -. Ma sulla Libia abbiamo già ricevuto a Roma tutti gli attori principali. E sediamo ai tavoli importanti che ci consentono di chiedere alle parti un cessate il fuoco immediato“.

“Qualche giorno fa – ricorda ancora Di Maio -, nel mio incontro ad Istanbul con il Ministro turco Cavusoglu, abbiamo convenuto sul fatto di lavorare ad un tavolo Russia, Turchia e Italia per la Libia. Avevamo chiesto anche di coinvolgere nella conferenza di Berlino i paesi limitrofi alla Libia. E siamo contenti che l’Algeria sia stata coinvolta. Ora speriamo anche negli altri”.