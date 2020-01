La famiglia di Antonio Bruno, sparito lo scorso venerdì, ha lanciato diversi appelli via social per ritrovare il 61enne scomparso a Solaro.

Antonio Bruno è un uomo di 61 anni residente a Solaro, in provincia di Milano: dallo scorso venerdì 10 gennaio, però, è scomparso senza lasciare traccia. I familiari disperati hanno lanciato un appello via social per ritrovarlo. Secondo quanto ricostruito, inoltre, il 61enne si sarebbe allontanato a bordo delle sua auto, una Peugeot 206 azzurra. La Protezione Civile, grazie all’identikit diffuso dalla famiglia, ha fatto sapere che Antonio Bruno è stato ritrovato a Busto Garolfo nei pressi di un supermercato nella mattinata di domenica 12 gennaio.





Antonio Bruno è scomparso

La famiglia di Antonio Bruno era disperata e sui social aveva lanciato diversi appello per ritrovare il 61enne scomparso a Solaro, del quale è stato fornito un dettagliato identikit. Antonio era sparito con la sua auto, una Peugeot 206 azzurra con il portapacchi montato sulla cappotta.

La targa della vettura è CT230FY. L’ultima volta che era stato visto in zona Solaro, dove risiede, è stata venerdì mattina: poi improvvisamente si sono perse le tracce. La famiglia ha spiegato anche che Antonio indossava jeans neri, una felpa con cerniera beige e una giacca grigio scuro. La sua altezza è di 1 metro e 80 centimetri. Fortunatamente la Protezione Civile con le unità cinofile lo ha ritrovato nei pressi di un supermercato a Busto Garolfo.

Non si conoscono i motivi del suo allontanamento: non è chiaro se l’uomo lo abbia fatto volontariamente o se fosse affetto da qualche malattia mentale o patologia di qualsiasi natura. Potrebbe anche, in seguito ad un trauma, essere scappato dal suo paese di residenza.