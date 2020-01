Una parte del controsoffitto di una palestra è crollata a Lissone mentre si stava svolgendo una festa per bambini: alcuni di loro sono feriti.

Attimi di panico durante lo svolgimento di una festa per bambini in una palestra a Lissone: il controsoffitto dello stabile è crollato improvvisamente. I calcinacci precipitati hanno colpito alcuni dei bambini che si trovavano all’interno della palestra. In particolare, un bimbo è rimasto ferito al braccio e i medici lo hanno subito soccorso. Nonostante il ricovero in ospedale, il bimbo non sarebbe grave. Sono in corso le verifiche per l’agibilità della struttura.





Lissone, crolla controsoffitto nella palestra

L’episodio si è verificato sabato 11 gennaio: in una palestra utilizzata come sala feste di via Monza 7, vicino a Lissone, è crollato una parte del controsoffitto. Il bilancio dei feriti, secondo i quotidiani locali, è di una mamma e un bambino rimasti colpiti dai calcinacci. Infatti, il crollo improvviso è avvenuto verso le ore 18, nel pieno delle festa di compleanno.

Il bimbo di due anni è stato soccorso dal personale medico del 118 e ha riportato alcune ferite al braccio, non sarebbe grave. Anche per la madre di 39 anni è scattato il ricovero in ospedale, ma senza conseguenze gravi. Entrambi sono stati trasferiti presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

I genitori presenti alla festa hanno da subito allertato i soccorsi: sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118 con tre ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Lissone e ai carabinieri. Nel frattempo, inoltre, genitori e bambini si sono riversati in strada. Sono in corso le indagini sulle possibili cause del crollo e gli opportuni controlli di agibilità della palestra.