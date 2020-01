Tragico incidente in corso Europa, a Genova, nella notte fra sabato e domenica: due persone sono morte carbonizzate, una è rimasta ferita.

Una carambola di fuoco quella verificatasi a Genova: nella notte fra sabato 11 gennaio e domenica 12, infatti, è avvenuto un tragico incidente in corso Europa. Due persone a bordo di un’auto sono rimaste carbonizzate dalle fiamme dopo lo scontro con un muretto a bordo strada. Una terza persona che viaggiava con loro, invece, è rimasta ferita. Quest’ultima è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2.30 all’altezza del civico 333 prima dell’intersezione con via Timano. I ragazzi viaggiavano verso il centro della città.





Genova, incidente corso Europa

Una prima ricostruzione di quanto accaduto nell’incidente di corso Europa a Genova narra una tragedia che si aggiunge alle precedenti del sabato sera. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, infatti, un’auto con a bordo giovani si è scontrata contro un muretto sul lato della strada: secondo le ipotesi l’autista avrebbe perso il controllo.

Dopo la collisione, l’auto si sarebbe fermata davanti a un semaforo prima dell’incrocio con via Timano: il semaforo è stato divelto. Nell’impatto, inoltre, la vettura sulla quale viaggiavano tre persone è andata in fiamme e due ragazzi sono morti carbonizzati. Il terzo, invece, è riuscito a salvarsi grazie a un testimone della carambola ed è stato ricoverato all’ospedale San Martino in codice giallo. Non sarebbe grave. Non si conoscono ancora le generalità dei ragazzi, mentre da quanto si apprende l’incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. I corpi delle vittime sono stati estratti dalle lamiere, mentre sull’asfalto sono rimasti i segni dello schianto.

Le telecamere di sicurezza potranno aiutare gli inquirenti a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La strada, infine, è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzione per poi riaprire intorno alle 6 del mattino di domenica 12 gennaio.