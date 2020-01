Tragedia nel veneziano: Sara Michieli, una barista di 25 anni di Mestre, ha perso al vita in un incidente vicino a Santa Maria di Sala.

Brutto incidente stradale nella serata di domenica 12 gennaio a Caltana, vicino a Santa Maria di Sala nel veneziano. Una ragazza di 25 anni è morta mentre percorreva in auto la strada provinciale 30. Erano passate da qualche minuto le ore 22 quando l’auto sulla quale viaggiava Sara Michieli si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. La ragazza di 25 anni è morta sul colpo. Nell’altro mezzo coinvolto, inoltre, viaggiavano altri tre ragazzi della zona.





Incidente Santa Maria di Sala

I carabinieri stanno ancora cercando di capire le cause che possono aver portato allo schianto. Forse una distrazione, un colpo di sonno, un errore umano. Per Sara non c’è stato nulla da fare: la 25enne è morta sul colpo. Sull’altra auto, invece, viaggiavano tre ragazzi della zona. Per loro sono scattate le cure delle lievi ferite riportate. Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze del Suem 118 di Mirano, i vigili del fuoco di Mira e i carabinieri della stazione di Mirano.

Via Caltana è rimasta chiusa per ore nel tratto compreso tra gli incroci con via Chiesa di Campocroce e via Pianiga. Pochi mesi fa, inoltre, a poca distanza da questo incidente perdeva la vita un’altra donna: Lucia Tornabruni.