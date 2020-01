Rivece sfratto e si dà fuoco: 41enne di origine brasiliane lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Cisanello, a Pisa.

Un uomo di 41 anni di origine brasiliana ha deciso di darsi fuoco nella sua abitazione. La ragione di tale gesto estremo, sarebbe da ricondurre all’ordinanza di sfratto appena ricevuta. La triste vicenda è accaduta in una palazzina ad Altopascio (Lucca), dove l’uomo vive in un appartamento al primo piano. Prima di cospargersi di liquido infiammabile e darsi fuoco, avrebbe anche aperto il gas della cucina. Ora si trova ricoverato in gravissime condizioni.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, durante la tarda mattinata di lunedì 13 Gennaio 2020, l’ufficiale incaricato dello sfratto si sarebbe presentato alla porta dell’uomo. Ricevuta la notifica, il 41enne avrebbe reagito in modo tragico e inaspettato. Al termine di numerose proteste, si sarebbe chiuso dentro casa e si è dato fuoco.

L’uomo si sarebbe cosparso tutto il corpo con del liquido infiammabile. In poco tempo, le fiamme hanno coinvolto gran parte dei mobili e degli oggetti presenti nell’abitazione.



In seguito, l’uomo si sarebbe trascinato fino al cortile del condominio dove i vicini hanno allarmato i soccorsi. Giunto tempestivamente sul luogo, il personale medico del 118 ha prima sottoposto il 41enne a tutte le cure del caso; in seguito l’ha accompagnato in ospedale tramite l’utilizzo dell’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in codice rosso. Attualmente si trova ancora ricoverato presso il nosocomio.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, chiamati per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Oltre a loro sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire l’esatto modo in cui si è sviluppato l’incendio.