Tanta paura a Cologno Monzese per una bambina di tre anni investita da un'auto: la piccola è stata soccorsa con l'elicottero.

Una bambina di tre anni è stata investita da un’auto a Cologno Monzese intorno alle ore 16 di lunedì 13 gennaio. Dopo il trasferimento in ospedale con l’elicottero e il ricovero presso il San Raffaele di Milano, i medici hanno sospettato una frattura al piede. La piccola è stata travolta mentre percorreva via Papa Giovanni XXIII.





Paura per una bambina di tre anni che nel primo pomeriggio di lunedì 13 gennaio, verso le ore 16, è stata investita da un’auto a Cologno Monzese. La piccola stava percorrendo via Papa Giovanni XXIII nell’hinterland di Milano, quando un’auto l’avrebbe travolta. Sono intervenuti in tempi rapidissimi i soccorso del personale Areu e le ambulanze. L’elisoccorso ha trasferito d’urgenza la piccola al San Raffaele di Milano.

Nella struttura ospedaliera, inoltre, i medici hanno constatato la minore gravità del caso rispetto al primo impatto. Tuttavia, per la bambina potrebbe essere ci una frattura al malleolo. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia Locale di Cologno Monzese. La dinamica di quanto accaduto, infatti, è ancora da chiarire.

